Dirección del Trabajo envió a casa a empleados de OXXO afectado por el aluvión

La Dirección del Trabajo (DT) "suspendió esta jornada (viernes) las labores de cinco trabajadores que se encontraban realizando limpieza" de la cadena OXXO, afectada por el aluvión en Las Condes.

El local está ubicado en Camino La Fuente con Camino El Alba, y fue "gravemente" dañado por el desastre natural.

No obstante, el fiscalizador determinó que las personas -cuatro contratistas y un dependiente directo de OXXO- "efectuaban las labores de limpieza expuestos a riesgos eléctricos, debido a la acumulación de lodo y agua en el local; que no contaban con la totalidad de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos y que no tenían acceso a agua potable".

"Asimismo, los cuatro trabajadores contratistas no tenían registro de asistencia para determinar su jornada de trabajo. Tampoco el respectivo contrato de trabajo. Por lo anterior, la DRT RM Oriente citará al empleador con el objetivo de revisar la documentación respectiva", explicó la DT en un comunicado.

"La Dirección del Trabajo se encuentra desplegada en la zona, con el objetivo de verificar la protección de los trabajadores y las trabajadoras", se agregó.