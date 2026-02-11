DT advirtió sobre multas de hasta 60 UTM por no cuidar a los trabajadores del calor

En medio del pronóstico de altas temperaturas -que superarán los 30 grados en la zona centro del país- el director nacional subrogante de la Dirección del Trabajo, Sergio Santibáñez, recordó que los empleadores tienen "obligación de resguardar la vida, la seguridad y la salud de sus trabajadores", entre ellos los que están expuestos al sol.

La autoridad agregó que los empleadores deben informar los riesgos y adoptar medidas preventivas frente a las altas temperaturas y, tal como lo establece el artículo 184 del Código del Trabajo, quienes incumplan estas obligaciones se exponen a multas que van desde las 4 hasta las 60 UTM (entre 278 mil y 4,1 milones de pesos).