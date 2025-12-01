Empresas ofrecen masivas oportunidades laborales para Navidad y fin de año

A poco más de tres semanas para Navidad, el mercado laboral empieza a moverse con fuerza y suma nuevas alternativas para quienes buscan empleo en esta época del año. Las ofertas incluyen trabajos temporales para diciembre y otras opciones que pueden extenderse para el verano.

La empresa de servicios transitorios SOS Group abrió 650 vacantes para cubrir funciones en la industria de alimentos y en centros logísticos. Los puestos incluyen operarios de producción para líneas de pavo y tortas, operarios de bodega y operadores de grúa horquilla, con sueldos que van desde 630.000 hasta 700.000 pesos líquidos según el cargo. La postulación se encuentra disponible hasta el viernes 5 de diciembre a través del portal oficial de la compañía.

El director comercial de SOS Group, Carlos Henríquez, explicó que la demanda por trabajos temporales subió un 8 por ciento respecto a la Navidad pasada, lo que constituye una oportunidad para quienes buscan reinsertarse en el mercado laboral. Añadió que parte de estos empleos puede proyectarse a enero y febrero, debido a los reemplazos por vacaciones.

Paralelamente, el grupo Cencosud habilitó nuevas vacantes en tiendas Paris, Jumbo, Spid y centros comerciales Cenco Malls, con disponibilidad para estudiantes, técnicos y personas que buscan ingresos extras en fin de año. Hay oportunidades en Santiago, Antofagasta, La Serena y Valdivia, con jornadas part time y full time bajo contratación directa y beneficios corporativos.

En su plataforma laboral figuran cargos como asistentes de temporada, vendedores part time, personal de apoyo en bodega, operarios de cocina, técnicos en mantenimiento y ejecutivos de Back Office para el centro de distribución de Noviciado. Las postulaciones se realizan a través del sitio web de la empresa, con filtros por región, jornada y tipo de contrato.

A este movimiento se suma ManpowerGroup, que proyecta más de 7.000 vacantes entre noviembre y diciembre, impulsadas por el Black Friday y la operación de Navidad. La firma detalló que la demanda por personal temporal registra un aumento del 35 por ciento en comparación con un período regular. Los sueldos oscilan entre 570.000 y 750.000 pesos, dependiendo del rubro y las tareas involucradas, con opciones de postulación en su sitio web o mediante la aplicación móvil My Manpower.