Feria laboral ofrece más de 26 mil vacantes en todo Chile

Cerca de 1.300 empresas participan en la feria laboral de Inacap y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) con más de 26.000 vacantes, de las que siete de cada 10 está en regiones y la mayoría no requiere experiencia previa.

Las jornadas presenciales se realizarán este martes y miércoles en las sedes regionales de Inacap, mientras que en Santiago la sede habilitada es la que está frente a la estación Camino Agrícola de Metro.

Asimismo, las postulaciones online se extenderán hasta el viernes 13 de noviembre. A lo que se puede acceder en la página web: https://ferialaboral.inacap.cl/expo.

Entre las ofertas, se encuentran empleos técnicos y profesionales, prácticas y trabajos de jornada parcial e inclusivas.

La iniciativa se desarrolla en un escenario laboral complejo, cuando el desempleo alcanzó el 9,8% en el trimestre julio-septiembre; además, las personas ocupadas disminuyeron un 1,1% y los asalariados formales cayeron 2,5%.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, afirmó que "han sido años complejos, estamos con una tasa de desempleo elevada y lo que necesitamos es facilitar ese encuentro entre los vacantes que ofrece una empresa y las personas que buscan ya sea su primer trabajo, su primera práctica o una nueva oportunidad a lo largo de su vida".

"Lo que queremos es concretar más empleos, porque sabemos lo duro y lo difícil que es el desempleo para esa persona y para esa familia", sostuvo.

Por su parte, el Gobierno impulsó el plan Chile Despega, que movilizará 1.300.0000.000 pesos en inversión, obras y subsidios con la proyección de generar 100.000 empleos. A esto, se suma el subsidio unificado al empleo, el proyecto de Sala Cuna Universal y Empleo 360.

El Ejecutivo tiene como meta reducir el desempleo al 6,5% al término de su Administración.