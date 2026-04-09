Gobierno y CUT inician negociación por salario mínimo en la antesala del 1 de mayo

A semanas del 1 de mayo, fecha en que tradicionalmente se reajusta el salario mínimo, el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) iniciaron el proceso de negociación que deberá definir el nuevo monto, actualmente fijado en 539 mil pesos.

Desde la multisindical confirmaron que ya sostuvieron una primera reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el pasado 24 de marzo, instancia en la que se comprometió la conformación de una mesa de negociación para abordar el reajuste.

Aunque aún no existe una cifra definida, desde la CUT adelantaron que la propuesta buscará superar la variación del IPC, en medio de la incertidumbre sobre la evolución de la inflación en los próximos meses.

El presidente de la organización, José Manuel Díaz, afirmó que esta discusión "es una oportunidad para que el Gobierno les devuelva a las y los trabajadores poder adquisitivo ante las alzas que están afectando directamente el bolsillo".

Asimismo, planteó que el objetivo de fondo es avanzar hacia un "sueldo vital" que permita cubrir las necesidades de una familia de cuatro personas.

Por su parte, el ministro Rau abordó el tema durante un seminario sobre mercado laboral, en el que advirtió sobre el efecto de los reajustes en los costos para las empresas, especialmente las de menor tamaño.

"Los costos laborales han aumentado y se han mantenido sobre un promedio histórico. El 85% de los trabajadores que ganan el mínimo trabaja en pequeñas y medianas empresas", señaló, alertando que incrementos por sobre la productividad podrían impactar en esos empleadores.

El reajuste deberá ser acordado entre el Ejecutivo y los trabajadores para luego ser discutido en el Congreso durante las próximas semanas.