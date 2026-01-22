"Patente en un día": Plataforma promete simplificar la vida de los emprendedores

La mañana de este miércoles, La Municipalidad de Huechuraba anunció este jueves la puesta en marcha de la ordenanza "Patente en un Día", que permitirá reducir los plazos de tramitación de seis semanas a solo 24 horas para más de 150 tipos de permisos.

La iniciativa contempla se basa en el concepto de "ventanilla única" e integra una plataforma de validación normativa, carga de antecedentes, coordinación interna entre distintos departamentos municipales y el pago de la patente. Isabel Varas, encargada de experiencia de usuario de la comuna, explicó que el sistema considera "los 170 giros más recurrentes en nuestra comuna".

Quedan excluidos de esta iniciativa aquéllos que requieran profundas, como los regulados regulados por la Ley de Alcoholes o los sujetos a normativas específicas, como las del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre otras.

De todos modos, el mecanismo permitirá agilizar la tramitación de patentes comerciales para personas naturales y jurídicas, y también las patentes profesionales. Las patentes serán de carácter provisorio, con una vigencia de dos años y posibilidad de renovación.

La plataforma fue desarrollada mediante código abierto con el objetivo de que sea replicada en otras comunas. En ese contexto, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, invitó a la presentación de la iniciativa a los alcaldes Mario Desbordes (Santiago), Fares Jadue (Recoleta), Jaime Bellolio (Providencia) y Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt).

"Estamos muy contentos de esta iniciativa, que no solo sale de Huechuraba, sino que de una colectividad de municipios. Lo que queremos es dar el mejor servicio posible a nuestras vecinas y vecinos", afirmó Luksic.

Ingreso al sistema

Para hacer uso de este servicio, se debe ingresar al sitio web atencionalvecino.huechuraba.cl y dirigirse al apartado "Patente en un día", donde es posible adjuntar hasta ocho documentos, todos con opción de tramitación web.

El primer usuario, Luis Varas, comentó su experiencia: "Para una plataforma de venta online de perfumería e implementos médicos llevé 20 papeles, siempre con el temor de que faltara algo. Con este procedimiento fue expedito, no demoré ni 10 minutos en subir la documentación y una vez que estaban validados los documentos, me enviaron un enlace para pagar", contó.