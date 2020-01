Comisión del Senado que revisaría ingreso mínimo garantizado no sesionó por falta de quórum

La sesión de la Comisión de Trabajo del Senado, que pretendía revisar el proyecto de ingreso mínimo garantizado este lunes, fracasó por falta de quórum, debido a la ausencia de los senadores de oposición.

Poco después, se confirmó que al menos Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC) y Juan Pablo Letelier (PS) se encontraban en la sede del Congreso en Santiago junto a otros parlamentarios del sector para dar a conocer la postura mayoritaria del bloque en materia de pensiones.

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien estará en el Parlamento por el resto de la tarde por si se presenta una nueva posibilidad para revisar el proyecto, lamentó que sólo los senadores oficialistas y otras autoridades de Gobierno hayan asistido.

"En realidad, este proyecto debió ser votado el viernes pasado. La Comisión decía que no alcanzaba, citó para hoy y, lamentablemente, no tuvimos quórum para sesionar, no vinieron los parlamentarios de oposición", explicó Sichel.

El secretario de Estado recordó que de una eventual aprobación de la iniciativa durante esta semana "depende que el subsidio se pueda pagar a fines de marzo y, por lo tanto, si pasamos al receso parlamentario (en febrero), los más afectados van a ser los trabajadores, que no van a recibir este subsidio".

La Sala de la Cámara despachó el proyecto que establece en 300 mil pesos líquidos mensuales el ingreso mínimo garantizado el pasado 10 de diciembre.