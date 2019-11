Ministra del Trabajo y 40 Horas: El original era un mal proyecto, hoy tenemos uno mejor

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, inesperadamente cambió la postura del Gobierno ante el proyecto de reducción de jornada laboral de 45 a 40 Horas, señalando que la versión que fue despachada este jueves es "mejor".

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con 86 votos a favor, 33 en contra y 31 abstenciones, y por tanto, seguirá su tramitación en el Senado.

"En otras oportunidades, cuando ha habido proyectos que han tenido este vicio, el Ejecutivo lo ha respaldado cuando ha considerado que es un buen proyecto. El proyecto original era muy malo, y hoy tenemos un proyecto que es mejor. Veremos cómo se desarrolla en 2do trámite". — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) November 7, 2019

Tras la votación, Zaldívar explicó que "el proyecto original era un muy mal proyecto. Hoy en día tenemos un proyecto que es mejor, y que nosotros vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando en el segundo trámite".

"Un proyecto que es inconstitucional en su inicio sigue siendo inconstitucional, y es por eso que en otras oportunidades, cuando ha habido proyectos que han también tenido este vicio, el Ejecutivo los ha respaldado cuando ha considerado que es un buen proyecto", detalló la secretaria de Estado.

El pasado lunes, la ministra dijo a El Diario de Cooperativa que este proyecto podría ser perjudicial, entre otros factores, por su falta de gradualidad y distinción entre distintos tipos de empresas. Pero en esa misma jornada, la indicación que determina la gradualidad fue aprobada en la Comisión de Trabajo.

Vallejo: El Presidente es el único que insiste en la inconstitucionalidad

Pese a que el oficialismo ha advertido en varias ocasiones que llevará la eventual ley al Tribunal Constitucional, la diputada impulsora del proyecto, Camila Vallejo (PC), destacó que durante el debate previo a la votación de hoy no se volviera a mencionar esta posibilidad.

"El Presidente es el único que insiste en eso. Yo no sé si lo han querido dejar solo, o es una posición de Gobierno, pero ya no de los parlamentarios. Lo vimos hace pocos días en una entrevista, donde dijo que este proyecto era inconstitucional. Sin embargo, en el Congreso vemos cómo parlamentarios de Chile Vamos -unos pocos, pero son de Chile Vamos- se allanaron a votar esto y no insistir en la inconstitucionalidad", remarcó.