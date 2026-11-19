La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, calificó este jueves de "del todo responsable" la propuesta de financiamiento de la Sala Cuna Universal, que destina al nuevo beneficio parte de la cotización que hoy pagan los empleadores al Seguro de Cesantía.

Luego de que el Senado rechazara el mecanismo original, la Cámara de Diputadas y Diputados repuso el financiamiento este miércoles, cuando aprobó el proyecto en segundo trámite.

El texto establece una cotización de cargo del empleador equivalente al 0,30% de las remuneraciones imponibles. Para mantener el aporte total de las empresas, la tasa que pagan a las cuentas individuales de cesantía se reduciría en 0,15 puntos porcentuales y la que destinan al Fondo de Cesantía Solidario bajaría en la misma proporción.

Consultada por las críticas de la oposición, Marín explicó que la fórmula que propuso el Ejecutivo responde a dos consideraciones.

"Primero, la realidad fiscal del país, y segundo, el tener mucho cuidado de no encarecer los costos laborales, con el fin de que esto no se transformase en un nuevo desincentivo de la contratación femenina", sostuvo.

La ministra destacó que la idea de legislar obtuvo 132 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra. A su juicio, el resultado "muestra la posibilidad de llegar a consensos cuando hablamos de temas tan relevantes como el empleo femenino".

La ministra de la Mujer respondió a las críticas opositoras durante una vocería desde La Moneda este jueves. (Foto: ATON)

Barraza cuestionó el efecto sobre el Seguro de Cesantía

El diputado Marcos Barraza (PC) sostuvo que "la Sala Cuna Universal es una urgencia para Chile", pero cuestionó que el Gobierno pretenda "financiarla con los recursos del seguro de cesantía de las y los trabajadores".

"En los hechos, financia una nueva protección social desfinanciando otra", afirmó el exministro, quien advirtió que "el riesgo de perder el empleo en el presente es altísimo".

La diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio, que respaldó la idea de legislar, también cuestionó la fórmula. A su juicio, "este Gobierno le carga la mano a las y los trabajadores, y deja que las grandes empresas se la lleven pelada".

El copago y los cambios que revisará el Senado

La Cámara también modificó quién será titular del derecho a sala cuna. El texto aprobado por el Senado reconocía ese derecho a los niños y niñas menores de dos años. La versión que vuelve a esa corporación se lo otorga a la persona trabajadora.

Si el aporte del fondo no cubre el precio de la sala cuna, las familias deberán pagar la diferencia. El Gobierno se comprometió a presentar antes de fin de año otro proyecto para limitar ese copago al 20%.

La iniciativa pasó al Senado para su tercer trámite, en el que deberá pronunciarse sobre los cambios que introdujo la Cámara. La mesa de la corporación espera despacharla el miércoles 25 de noviembre.