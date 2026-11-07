Salmonicultura acuerda unificar reglamentos de buceo tras reclamos por seguridad y falta de participación

La Mesa Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional del Buceo en la Salmonicultura acordó revisar y unificar los reglamentos que regulan la actividad, con el objetivo de reforzar la protección de los trabajadores ante los fatales accidentes registrados en el sector.

La decisión se adoptó durante la segunda sesión del grupo de trabajo, encabezada por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, y en la que participaron representantes de las subsecretarías de Pesca y Trabajo, organismos públicos, trabajadores y gremios de la industria, en el marco del Plan Salmón 2050.

La instancia surgió tras una primera reunión realizada en Quellón, Chiloé, donde se acordó abordar las condiciones de seguridad de los buzos.

El jefe comunal explicó que actualmente existen distintos reglamentos y protocolos que regulan esta actividad, "que, lamentablemente, no eran conocidos por los trabajadores y por diferentes organismos". Por lo que planteó la necesidad de avanzar hacia una normativa unificada que entregue mayores resguardos.

En esa línea, señaló que se acordó "tratar de sistematizar la gran cantidad de reglamentos y protocolos que existen, en uno sólo, que permita simplificar y dar mayores resguardos, seguridad y conocimiento a las operaciones que se están realizando".

Asimismo, Wainraihgt planteó suspender la aprobación de uno de los reglamentos en discusión, al cuestionar que su elaboración: "Se quería aprobar de manera técnica, que venía de antes desde un escritorio, pero no de manera práctica ni fáctica, con el sentir de los buzos quienes están día a día operando".

Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, destacó la participación de los distintos sectores y explicó que, "estamos en etapa de diagnóstico para identificar las brechas que queremos mejorar y que en el futuro no haya más muertes de buzos que trabajan en la industria salmonera", afirmó.

Trabajadores cuestionan falta de participación

Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Industria del Salmón, Elizabeth Pulgar valoró la instancia, pero cuestionó que se hubiera avanzado en la elaboración de un reglamento sin incorporar a los representantes del sector.

"Es algo súper importante como trabajadores, participar en este camino con el objetivo de mejorar las condiciones de buceo, hacer efectiva la ley y participar en la confección del reglamento. Por eso es que quedamos sorprendidos cuando se nos dijo que el reglamento estaba hecho, porque supuestamente todos íbamos a participar en su redacción", manifestó.

La dirigenta añadió que el acuerdo para revisar la normativa permitirá buscar ajustes que respondan a las necesidades actuales de quienes trabajan en el buceo.

Actualmente, la regulación del buceo profesional depende de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), organismo de la Armada. Además, desde el 1 de julio se encuentra vigente la Ley 21.789, que establece un contrato especial para el buceo y actividades conexas, incorporando esta labor al Código del Trabajo.

Durante la sesión también se analizaron los factores asociados a los accidentes, las principales preocupaciones de los trabajadores y los desafíos en materia de protección laboral.

El próximo encuentro del grupo nacional de trabajo se realizará en Santiago durante diciembre, cuando continuarán las conversaciones para mejorar las condiciones de seguridad en la actividad.