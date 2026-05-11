Sence impulsa capacitación online en inteligencia artificial junto a Microsoft

Mauricio Toro, jefe de Capacitación de Sence, conversó con Cooperativa sobre un programa de formación gratuito centrado en inteligencia artificial que el órgano impulsada junto a Microsoft, del que existen cerca de 40.000 vacantes tecnológicas.

"Hoy se necesitan expertos en una disciplina detallada", afirmó el directivo a Esa es la Idea, subrayando que la tecnología es transversal a todos los sectores productivos nacionales.

El proceso de postulación es digital y simplificado para todos los interesados mayores de edad. No se requieren conocimientos avanzados previos para participar. Toro señaló: "Lo importante es que las personas adquieran esta nueva herramienta" para mejorar sus respectivos perfiles y habilidades laborales actuales.

La oferta incluye seis áreas específicas como marketing, ventas y gestión de proyectos. El objetivo es modernizar los sistemas formativos estatales. "Debemos actuar rápido porque el mundo del trabajo es ágil", sostuvo respecto a la constante evolución de estas tecnologías.

Estas herramientas permiten a los usuarios optimizar su desempeño -desde la minería hasta la salud- sin importar su rubro. Los cursos están disponibles en el sitio oficial del organismo. La flexibilidad horaria facilita que los estudiantes compatibilicen el aprendizaje con sus responsabilidades diarias desde casa.

Mauricio Toro invitó a la comunidad a revisar los requisitos mínimos en la plataforma web. Esta alianza estratégica -vigente desde 2020- ya suma miles de inscritos en diversas temáticas de vanguardia digital.