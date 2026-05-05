App de transporte permitirá elegir viajes sólo con conductoras

Mientras se alistan para la nueva versión del reglamento de la Ley EAT, que se espera sea mucho más favorable para sus operaciones, las empresas que operan aplicaciones de transporte mueven sus piezas para mejorar su participación en el mercado.

Así, la aplicación Uber anunció el servicio Uber Mujeres, "nueva opción que permite a las usuarias elegir viajar con socias conductoras, sumando más control y personalización a la movilidad del día a día".

La nueva función va más allá de lo que hoy existe en esta área, donde DiDi ofrece DiDi Mujeres para sus conductoras, es decir la elección solamente de pasajeras para transportar.

Uber agregó que la preferencia de sus clientas por mujeres al volante podrá ser tanto para viajes inmediatos, viajes programados o por defecto para todos sus traslados.