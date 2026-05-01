Este lunes comienza la restricción vehicular en Santiago: Revisa el calendario

Este lunes 4 de mayo comienza la restricción vehicular en Santiago, medida que busca aminorar los niveles de contaminación durante los meses de invierno.

El anuncio fue realizado por autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Transportes, en el marco del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC).

La normativa rige en toda la Provincia de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, y afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, motocicletas anteriores a 2011 y a vehículos sin sello verde y motos previas a 2002.

El horario de aplicación será de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, excluyendo días festivos, y la restricción estará vigente hasta el 31 de agosto.

¿Mi vehículo se encuentra dentro de la restricción?

El calendario de restricción vehicular 2026 es diferente para móviles con y sin sello verde. Sin embargo, en ambos limita la circulación por día según el último dígito que tenga su patente.

En el caso de los vehículos con sello verde, en días hábiles no podrán circular aquellos cuyas patentes terminen en estos dígitos:

Lunes: 8 y 9

Martes: 0 y 1

Miércoles: 2 y 3

Jueves: 4 y 5

Viernes: 6 y 7

En tanto, los vehículos sin sello verde tendrán una restricción más amplia: dentro del anillo Américo Vespucio tienen prohibición total de circular de lunes a viernes, excluyendo festivos, y fuera de esa circunvalación la restricción es para aquellos cuyas patente terminen en los siguientes dígitos: