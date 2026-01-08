Los 10 autos, camionetas y vehículos eléctricos más vendidos en Chile en 2025
El mercado automotor sacó cuentas alegres el año pasado, con avances en el área de la electromovilidad.
Un informe elaborado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) indicó que la comercialización de vehículos nuevos livianos y medianos creció 2,7 por ciento en 2025 (en comparación con las cifras de 2024) y totalizó 310 mil 598 unidades.
Pese al buen resultado general, la categoría Vehículos de Pasajeros registró una caída en ventas, con una variación negativa de -11,8 por ciento. Mientras tanto, los vehículos de cero y bajas emisiones registraron una participación de 11,4 puntos dentro del mercado de livianos y medianos, demostrando un avance en su participación.
Éstos fueron los modelos más vendidos de autos, camionetas y vehículos eléctricos en Chile en 2025:
Suzuki Baleno
Kia Soluto
Hyundai Grand i10 HB
Chevrolet Sail
Suzuki Swift
Toyota Yaris
Hyundai Accent
Kia Morning
Suzuki Celerio
Nissa Versa
Toyota Hilux
Mitsubishi L-200
Gwm Poer
Ford New ranger
Maxus T60
Ram Ram 700
Ford F-150
Chevrolet Silverado
JMC Grand avenue
KGM Grand musso
Volvo Ex30
Tesla Model y
Tesla Model 3
Renault Kwid E-tech
BYD Dolphin mini ev
BYD Yuan pro
Nammi 001 ev
Maxus Edeliver 3
JAC Ignite 30x
Chevrolet Bolt
El informe de ANAC y de Forecast consultores prevé para este 2026 un crecimiento de 3 por ciento en vehículos livianos y medianos, con una comercialización total de 320 mil unidades vendidas.
Para el mercado de camiones las proyecciónes también son optimistas, con un aumento esperado de 11 por ciento, y una venta total de unas 15 mil unidades.