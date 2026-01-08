Los 10 autos, camionetas y vehículos eléctricos más vendidos en Chile en 2025

Un informe elaborado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) indicó que la comercialización de vehículos nuevos livianos y medianos creció 2,7 por ciento en 2025 (en comparación con las cifras de 2024) y totalizó 310 mil 598 unidades.

Pese al buen resultado general, la categoría Vehículos de Pasajeros registró una caída en ventas, con una variación negativa de -11,8 por ciento. Mientras tanto, los vehículos de cero y bajas emisiones registraron una participación de 11,4 puntos dentro del mercado de livianos y medianos, demostrando un avance en su participación.

Éstos fueron los modelos más vendidos de autos, camionetas y vehículos eléctricos en Chile en 2025:

Los automóviles más vendidos en Chile en 2025

Suzuki Baleno

Kia Soluto

Hyundai Grand i10 HB

Chevrolet Sail

Suzuki Swift

Toyota Yaris

Hyundai Accent

Kia Morning

Suzuki Celerio

Nissa Versa

Las camionetas más vendidas en Chile en 2025

Toyota Hilux

Mitsubishi L-200

Gwm Poer

Ford New ranger

Maxus T60

Ram Ram 700

Ford F-150

Chevrolet Silverado

JMC Grand avenue

KGM Grand musso

Los vehículos 100 por ciento eléctricos más vendidos en Chile en 2025

Volvo Ex30

Tesla Model y

Tesla Model 3

Renault Kwid E-tech

BYD Dolphin mini ev

BYD Yuan pro

Nammi 001 ev

Maxus Edeliver 3

JAC Ignite 30x

Chevrolet Bolt

El informe de ANAC y de Forecast consultores prevé para este 2026 un crecimiento de 3 por ciento en vehículos livianos y medianos, con una comercialización total de 320 mil unidades vendidas.

Para el mercado de camiones las proyecciónes también son optimistas, con un aumento esperado de 11 por ciento, y una venta total de unas 15 mil unidades.