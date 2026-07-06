Positivo primer semestre: los autos, SUV y camionetas nuevos más vendidos en Chile

Entre enero y junio, el mercado de automóviles livianos y medianos tuvo un "moderado crecimiento, aunque sin grandes saltos, y mostró un desempeño coherente con la recuperación registrada desde comienzos de año", detalló la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

Así, durante el primer semestre se vendieron 153.574 unidades, que equivale a un incremento de 5,5% con respecto al mismo lapso de 2025, mientras que en junio se inscribieron 26.576 vehículos, anotando un alza de 9,5%, frente al mismo periodo del año anterior.

La ANAC también apuntó que "por segmento, los SUV alcanzaron 83.247 unidades comercializadas en lo que va del año y crecieron 16%, consolidando su peso dentro del mercado".

El top ten de autos, SUV y camionetas más vendidos

Según los datos de la ANAC, Toyota, Suzuki y Hyundai son el podio de marcas con más modelos vendidos entre enero y junio de este año, con 12.332, 11.707 y 10.278 unidades cada una, respectivamente.

Los 10 autos de pasajeros más vendidos entre enero y junio 2026

Suzuki Swift, con 2.798 unidades KIA Soluto, 2.446 Hyundai Grand i-10 HB, 2.303 Chevrolet Sail, 1.832 Toyota Yaris, 1.380 Suzuki Celerio, 1.218 Suzuki Baleno, HB 917 KIA Morning, 779 Hyundai Accent, 775 Suzuki Nuevo Alto, 730

Las 10 SUV más vendidas entre enero y junio 2026

Suzuki Fronx: 3.307 unidades MG ZX, 2.819 Chery Tiggo 2, 2.553 KIA Sonet, 2.345 GWM Jolion, 2.335 Jaecoo Omoda C5, 2.332 Maza All New CX-5, 2.276 Chevrolet Groove, 2.218 Ford Territory, 2.046 Hyundai Creta, 1.899

Las 10 camionetas más vendidas entre enero y junio 2026