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Tópicos: País | Transportes | Automovilistas

Positivo primer semestre: los autos, SUV y camionetas nuevos más vendidos en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Entre enero y junio se vendieron 153.574 unidades, que equivale a un incremento de 5,5%.

Positivo primer semestre: los autos, SUV y camionetas nuevos más vendidos en Chile
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Entre enero y junio, el mercado de automóviles livianos y medianos tuvo un "moderado crecimiento, aunque sin grandes saltos, y mostró un desempeño coherente con la recuperación registrada desde comienzos de año", detalló la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

Así, durante el primer semestre se vendieron 153.574 unidades, que equivale a un incremento de 5,5% con respecto al mismo lapso de 2025, mientras que en junio se inscribieron 26.576 vehículos, anotando un alza de 9,5%, frente al mismo periodo del año anterior.

La ANAC también apuntó que "por segmento, los SUV alcanzaron 83.247 unidades comercializadas en lo que va del año y crecieron 16%, consolidando su peso dentro del mercado".

El top ten de autos, SUV y camionetas más vendidos

Según los datos de la ANAC, Toyota, Suzuki y Hyundai son el podio de marcas con más modelos vendidos entre enero y junio de este año, con 12.332, 11.707 y 10.278 unidades cada una, respectivamente.

Los 10 autos de pasajeros más vendidos entre enero y junio 2026

  1. Suzuki Swift, con 2.798 unidades
  2. KIA Soluto, 2.446
  3. Hyundai Grand i-10 HB, 2.303
  4. Chevrolet Sail, 1.832
  5. Toyota Yaris, 1.380
  6. Suzuki Celerio, 1.218
  7. Suzuki Baleno, HB 917
  8. KIA Morning, 779
  9. Hyundai Accent, 775
  10. Suzuki Nuevo Alto, 730

Las 10 SUV más vendidas entre enero y junio 2026

  1. Suzuki Fronx: 3.307 unidades
  2. MG ZX, 2.819
  3. Chery Tiggo 2, 2.553
  4. KIA Sonet, 2.345
  5. GWM Jolion, 2.335
  6. Jaecoo Omoda C5, 2.332
  7. Maza All New CX-5, 2.276
  8. Chevrolet Groove, 2.218
  9. Ford Territory, 2.046
  10. Hyundai Creta, 1.899

Las 10 camionetas más vendidas entre enero y junio 2026

  1. Mitsubishi L-200: 4.252 unidades
  2. Toyota Hilux, 4.005
  3. GWM Poer, 3.839
  4. Ford New Ranger, 2.855
  5. Maxus T60, 2.012
  6. RAM 700, 1.160
  7. Ford F-150, 1.136
  8. JMC Grand Avenue, 890
  9. Chevrolet Silverado, 865
  10. Chevrolet Colorado, 752

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