Positivo primer semestre: los autos, SUV y camionetas nuevos más vendidos en Chile
Entre enero y junio se vendieron 153.574 unidades, que equivale a un incremento de 5,5%.
Entre enero y junio se vendieron 153.574 unidades, que equivale a un incremento de 5,5%.
Entre enero y junio, el mercado de automóviles livianos y medianos tuvo un "moderado crecimiento, aunque sin grandes saltos, y mostró un desempeño coherente con la recuperación registrada desde comienzos de año", detalló la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
Así, durante el primer semestre se vendieron 153.574 unidades, que equivale a un incremento de 5,5% con respecto al mismo lapso de 2025, mientras que en junio se inscribieron 26.576 vehículos, anotando un alza de 9,5%, frente al mismo periodo del año anterior.
La ANAC también apuntó que "por segmento, los SUV alcanzaron 83.247 unidades comercializadas en lo que va del año y crecieron 16%, consolidando su peso dentro del mercado".
Según los datos de la ANAC, Toyota, Suzuki y Hyundai son el podio de marcas con más modelos vendidos entre enero y junio de este año, con 12.332, 11.707 y 10.278 unidades cada una, respectivamente.