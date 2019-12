Experto critica "acuerdo impresentable" que condona 80% de deudas y multas TAG

Numerosas críticas ha traído el proyecto que anunció el martes el Ministerio de Obras Públicas para condonar el 80 por ciento de las deudas de los usuarios del TAG, ya que se acusa que esos dineros eran parte importante de los fondos municipales.

El académico Franco Basso, director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales, ya anoche criticó en redes sociales la medida, que interpretó como demostración de que "en Chile se premia hacer trampa".

"Se trata de un acuerdo que es impresentable, por cuanto a gente que no mantuvo sus cuentas al día, que se saltó la fila, se les va a premiar con dineros municipales", manifestó.

"El problema es que esos dineros municipales que va a dejar de percibir municipalidades que tienen amplias necesidades, como San Bernardo, La Cisterna, son dineros que se podrían gastar en proyectos sociales, mejorar entornos urbanos, y claramente no es prioridad utilizar esos dineros para favorecer a personas que no tuvieron sus cuentas al día", puntualizó Basso, que incluso ha denunciado amenazas debido a su rechazo al movimiento "No+TAG".

En la misma línea, Carlos Melo, ex subsecretario de Transportes del Gobierno de Michelle Bachelet, criticó este proyecto y pidió que "los parlamentarios tengan criterio y no caigan en el populismo".

Multas por no circular con Tag (art. 114 Ley del Tránsito) y por no pagarlo (art. 42 Ley de Concesiones) son de beneficio fiscal (para Municipios) Perdonazo tiene que ser mediante ley en el Congreso. Ojalá los parlamentarios tengan criterio y no caigan en el populismo.