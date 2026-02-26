Colegio de Ingenieros propone crear ente similar a la DGAC para el transporte de carga peligrosa

A una semana de la mortal explosión de un camión que transportaba gas licuado en Renca, que ayer sumó a su duodécimo fallecido, Carolina Vladilo, vicepresidenta de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Chile, advirtió este jueves en Cooperativa sobre la naturaleza reactiva de la legislación nacional y la falta de una cultura preventiva en el sector.

"En Chile tenemos muchas leyes con nombre por cosas que van pasando. ¿Por qué no hacemos un trabajo desde la gestión del riesgo y desde la prevención?", cuestionó la experta en entrevista con Lo Que Queda del Día, señalando que, aunque existen normas técnicas rigurosas dictadas por organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el sistema falla al no actuar de manera coordinada ante siniestros de gran magnitud.

Para Vladilo, el núcleo del problema no es la ausencia de regulaciones, sino la fragmentación de los organismos fiscalizadores, lo que genera "islas" de control sin comunicación entre sí, explicando que, actualmente, la vigilancia de un camión de carga peligrosa depende de Carabineros para documentación, el Ministerio de Transportes para revisiones técnicas, la Dirección del Trabajo para jornadas laborales y la SEC para estándares de los estanques.

"Lo que falta hoy día es la articulación de todo lo que se regula. El carabinero no está conectado directamente con la base de datos de la SEC, por lo que no puede verificar en línea si un estanque cumple con la certificación", dijo la especialista.

Como solución, la ingeniera propuso la creación de una institucionalidad centralizada para el transporte de carga, siguiendo el exitoso modelo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC): "Si la DGAC bloquea un avión por seguridad, ese avión no despega. En el transporte de carga nos falta un seguimiento centralizado y un bloqueo similar que dé orden a la operación", sostuvo.

Esta entidad permitiría, según Vladilo, aprovechar tecnologías como el GPS para fiscalizar activamente el cumplimiento de rutas y velocidades, superando el uso actual limitado exclusivamente a la prevención de robos.

Finalmente, la representante del Colegio de Ingenieros destacó la necesidad de implementar la "responsabilidad compartida" en la cadena de suministro, citando el modelo australiano, que no solo se sanciona al conductor o a la empresa transportista, sino también al mandante que impone exigencias que pueden forzar el incumplimiento de las normas de descanso.

"Con eso obligan a que la misma cadena de suministro regule y controle al operador", concluyó Vladilo, enfatizando que sólo una visión integral y una mayor inversión en el modo ferroviario para rutas rutinarias permitirán reducir drásticamente los riesgos en las carreteras chilenas.