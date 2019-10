Desbordes pide al Gobierno analizar cómo "aminorar o neutralizar" alza del transporte público

El timonel de RN, Mario Desbordes, instó al Gobierno a analizar fórmulas para "aminorar o neutralizar" la última alza de la tarifa del transporte público, que causó una serie de evasiones masivas esta semana en el Metro de Santiago y que ha derivado en incidentes, la invocación de la Ley de Seguridad del Estado por el Ejecutivo y el cierre de toda la red subterránea.

"No podemos negarnos a evaluar la posibilidad de aminorar o neutralizar el alza por la vía, probablemente, a través de un subsidio, y si no es posible, tenemos que explicarle a la ciudadanía por qué no se puede, tenemos que ser muy claros (...) y ojalá con un ánimo de que se puede hacer el análisis de cómo enfrentamos estos", planteó el diputado en Cooperativa.

Por ello, para enfrentar lo inmediato, el parlamentario pidió que "el Gobierno tiene que sentarse a hacer un análisis con la intención de buscar una fórmula para aminorar u ojalá neutralizar el alza. No es posible que alguien crea que mil pesos no es nada (...) el Gobierno tiene que analizar esta posibilidad. Espero de mi Gobierno una respuesta a la ciudadanía".

"Tenemos que hacernos cargo de muchas cosas, de muchas situaciones que provocan bronca, que el Gobierno ha estado enfrentando varias de ellas. Todos los que estamos en política debemos ayudar a enfrentar los otros factores que provocan molestia en la ciudadanía, de lo contrario abrimos al puerta al populismo", sostuvo.

En cuanto al problema de fondo, reconoció que "hay un malestar evidente y legítimo, que se canaliza a veces en protestas que siendo pacíficas, de las que se aprovechan grupos violentistas con fines políticos, no son improvisados, no son grupitos que llegaron por casualidad a tratar de romper una estación de metro o tirar bombas molotov a la policía".

En ese sentido, Desbordes manifestó su "apoyo la decisión del Gobierno de ser muy duro con estos violentistas, con esta gente que se aprovecha del malestar y la bronca ciudadana con una serie cosas que se perciben como abuso".