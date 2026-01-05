Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Ferrocarriles

Comenzó a regir alza en tarifas de EFE Valparaíso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El aumento promedio será de 4,9% y afectará a los recorridos del Tren Limache-Puerto y buses de combinación.

El incremento considera ajustes diferenciados para estudiantes, personas mayores y usuarios frecuentes.

Comenzó a regir alza en tarifas de EFE Valparaíso
 @EFEValparaiso

El reajuste tarifario implicó alzas diferenciadas en los pasajes del Tren Limache-Puerto según la cantidad de zonas recorridas.

EFE Valparaíso informó que desde el sábado 3 de enero rige el reajuste tarifario correspondiente a 2026, aplicado en base a la evolución de distintos indicadores que inciden en los costos del servicio.

El ajuste fue calculado considerando factores como el Índice de Costos Laborales (ICL), el Índice de Precios al Productor (IPP) y el costo del material rodante. El alza promedio ponderada alcanzó un 4,9%, cifra inferior al 5,28% que arrojaba el cálculo de reajuste para este periodo.

En cuanto a las tarifas, el pasaje general para recorridos de una zona aumentó $30, mientras que los viajes de dos zonas registraron un alza de $40. Para trayectos de tres zonas, el incremento fue de $50, independiente del horario.

Respecto a los buses de combinación que conectan la estación intermodal Limache con la provincia de Quillota, la tarifa aumentó $70.

Para las personas mayores y personas en situación de discapacidad, el reajuste se aplicó de manera proporcional, manteniendo el beneficio tarifario del 50%. En el caso de los estudiantes, el ajuste también fue proporcional al descuento vigente del 33%.

En tanto, los usuarios frecuentes que utilizan el pase mensual, que permite viajes ilimitados mediante una tarifa plana, enfrentaron un aumento que oscila entre 4,3% y 5,1%, según la cantidad de zonas.

