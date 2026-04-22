EFE pone en marcha primer tren chino en Valparaíso para recorrido Limache-Puerto

🚆 ¡El Tren 3C ya está en servicio!😎 Así se vivió el primer viaje de uno de los nuevos trenes que se incorporan al recorrido Limache–Puerto. Pasajeros a bordo compartieron sus impresiones sobre esta experiencia. Revisa el video completo aquí 👇 pic.twitter.com/MyFha9B2Dr

El servicio ferroviario Limache-Puerto en la Región de Valparaíso sumó su primer tren de origen chino, como parte de una nueva flota que busca mejorar la frecuencia, capacidad y calidad del transporte.

La puesta en marcha fue encabezada por el Ministerio de Transportes y Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), en un contexto de alta demanda del sistema.

Un tren de mayor capacidad ya en circulación

El nuevo automotor, denominado SFE12, comenzó a operar con pasajeros tras su viaje inaugural desde Estación Puerto. Se trata de un tren de tres coches con capacidad para transportar hasta 660 personas por viaje.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, destacó el impacto de esta incorporación, afirmando que "se traduce en un aumento de frecuencia, menos tiempos de espera, más espacio al interior de los trenes, viajes más cómodos y más seguros".

Respuesta a una demanda histórica

La llegada de este tren ocurre en un momento clave para el sistema ferroviario regional.

Según EFE, marzo de 2026 marcó un récord histórico con más de 2,3 millones de viajes en el servicio Limache-Puerto, lo que evidenció la necesidad de ampliar la oferta de transporte.

En este contexto, la incorporación de nuevo material rodante busca responder al aumento sostenido de usuarios en Valparaíso y sus alrededores.

Trenes chinos y despliegue progresivo

Los nuevos trenes fueron fabricados en China y llegaron a Chile en septiembre de 2025. Desde entonces, han sido sometidos a pruebas técnicas y procesos de certificación antes de su entrada en operación.

Son cinco unidades en total

El primero ya está operativo

Los restantes se integrarán progresivamente

En septiembre toda la flota estará en servicio

Cuando esto ocurra, se proyecta un aumento del 20% en la capacidad de transporte en horas punta.

Tecnología y características del nuevo tren

El nuevo modelo incorpora mejoras relevantes para los usuarios:

Sistema de información a pasajeros

Cámaras de seguridad a bordo

Aire acondicionado

Ventanas termopanel para eficiencia térmica

Dos puertas por lado y accesibilidad mejorada

Además, puede alcanzar velocidades de hasta 140 km/h y cuenta con el sistema ATP (Automatic Train Protection), que permite una operación más segura dentro de la red.

Un sistema que sigue creciendo

Desde EFE destacaron que el crecimiento del uso del tren en la región ha impulsado inversiones para ampliar la oferta.

El gerente general de la empresa, José Solorza, explicó que la meta es mejorar especialmente el servicio en horas punta, donde se concentra la mayor demanda.

En paralelo, las autoridades adelantaron que uno de los próximos desafíos es avanzar en la extensión ferroviaria hacia La Calera, un proyecto que busca mejorar la conectividad en la región.

Un cambio visible para los usuarios

El nuevo tren será identificado como "Tren 3C", en referencia a sus tres coches, lo que facilitará su reconocimiento en estaciones y andenes.

Desde EFE también hicieron un llamado a los pasajeros a cuidar este nuevo material rodante, destacando que forma parte de una inversión pública orientada a mejorar la experiencia diaria de miles de personas.