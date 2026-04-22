Canciller Pérez Mackenna realizará visita de dos días a Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, realizará una visita oficial a Bolivia este 23 y 24 de abril para reunirse con su par Fernando Aramayo, además de participar en encuentros empresariales.

El canciller viajará con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y una delegación empresarial, con representantes de Sofofa, Enex, CCU, BBO, Terminal Puerto Arica / Asinda, Empresa Portuaria de Arica (EPA), Sitrans, Ultraport, Cámara Chileno Boliviana / VP CChC Arica y Zofri.

El ministro viajará esta noche a la Región de Arica, desde donde partirá el jueves en la madrugada hacia el paso fronterizo Chungará - Tambo Quemado para encontrarse con el canciller boliviano. Desde allí, se trasladarán juntos a La Paz.

De acuerdo a la Cancillería, sostendrán un encuentro bilateral ampliado en el que se buscará avanzar en los temas como la integración económica-integral, inversiones y turismo; integración física, conectividad y logística; seguridad y crimen organizado transnacional; asuntos consulares y migratorios, minerales críticos y cooperación productiva, e integración cultural y académica.

Asimismo, el viernes, junto a la subsecretaria Estévez se trasladarán a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para participar en un nuevo encuentro empresarial.

"Con Bolivia compartimos el deseo de dar un nuevo impulso a nuestra relación bilateral. Estas conversaciones buscan lograr avances concretos y significativos en beneficio tanto de chilenos como bolivianos", destacó Pérez.

La cartera destacó que el Presidente José Antonio Kast y su par boliviano, Rodrigo Paz, han manifestado su voluntad de combatir el crimen organizado en la frontera común y se han reunido en tres ocasiones vía telemática, con el fin de avanzar en una agenda común de mayor integración, comercio y seguridad.

El primer encuentro se dio el 29 de enero en el marco del Foro Económico de América Latina, realizado en Panamá, cuando Kast aún era Mandatario electo. Posteriormente, Paz llegó al país para participar del cambio de mando.

La relación entre ambos gobernantes se ha extendido a sus cancilleres, quienes han desarrollado lazos que han permitido dar solución a problemas concretos, como el robo de combustible y su posterior adulteración, lo que ha afectado gravemente a la economía de Bolivia. El presidente Paz destacó que en más de 25 años nunca se había resuelto tan rápido un tema entre ambas naciones.