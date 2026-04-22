Tabilo se impuso a Valentin Royer en Madrid y buscará su revancha con Lehecka

El chileno Alejandro Tabilo (43°) derrotó este miércoles al francés Valentin Royer (72°) por parciales de 6-2 y 6-4, tras una hora y 16 minutos en su debut en el Masters 1.000 de Madrid.

En uno de sus mejores partidos de esta temporada 2026, donde no entregó chances de quiebre y exhibió un gran repertorio de golpes en el court 4, cancha a la que fue trasladada el encuentro desde el Stadium 3 debido a la extensión del compromiso anterior entre el checo Tomas Machac y el argentino Francisco Comesaña.

"Jano" entró con todo y desde el inicio del primer set mostró un gran nivel, sumado a que aprovechó los errores del rival. Con quiebres en el tercer y séptimo juego, se puso rápidamente 5-2 arriba y selló la manga con algunas dificultades, en su tercer set point y tras un ace abierto.

En el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá desperdició dos puntos de quiebre de entrada en el primer game, pero no importó porque logró romper el saque en el tercero tras un grosero error de derecha del europeo. En el quinto tuvo otra bola de break que no pudo concretar, pero después fue manteniendo sus turnos hasta que sentenció todo con su envío en el décimo juego sin problemas con un saque directo.

Con este triunfo, Tabilo ganó por primera vez en su carrera en Madrid y avanzó a segunda ronda, donde ahora tendrá un duro desafío, debido a que lo espera Jiri Lehecka (14°), quien quedó libre en primera ronda por su condición de 11° cabeza de serie.

El checo fue su verdugo hace unas semanas en segunda fase del Masters 1.000 de Montecarlo, con una remontada de 4-6, 7-6 y 6-3. Sin embargo, el altísimo nivel mostrado este miércoles por el chileno, ilusiona con que pueda tomarse revancha y seguir avanzando en la Caja Mágica.