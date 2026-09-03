Talcahuano: micrero y pasajeros evitaron choque con Biotren tras panne en la vía férrea

A tres años de la fatal colisión en el cruce Boca Sur de San Pedro de la Paz, un incidente de características similares estuvo a punto de registrarse en Talcahuano, luego de que un taxibús de la locomoción colectiva quedara inmovilizado sobre la vía férrea debido a una falla mecánica.

La oportuna reacción del conductor y de los pasajeros permitió evacuar la máquina y alertar a la empresa ferroviaria antes del paso del Biotren, evitando una nueva tragedia.

Un testigo del hecho relató los momentos de tensión vividos durante la emergencia y advirtió sobre la recurrencia de estas fallas en el sector: "Estaban preocupados los pasajeros, que tuvieron que empujar la micro, pero no pudieron (moverla), porque la micro quedó pegada. No sé qué tienen las micros que quedan pegadas (...) Es el pan de cada día aquí", afirmó.

Por su parte, el conductor de la máquina, José Gangas, detalló que "cuando iba cruzando el cruce de ferrocarril, la máquina se detuvo. Se paró el motor y al ver vehículos atrás no pude retroceder".

"En esos momentos, donde estaba tratando de arreglar la micro, fueron como cuatro o cinco minutos, se acercó el tren y la misma gente que venía en la micro me prestó ayuda y empujamos la micro", añadió el chofer.

"Nos comunicamos con ellos (con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado), con un pasajero que tenía el número directo de para llamar y decir que había una micro en la línea del tren, para que detuvieran los trenes", explicó Gangas.

Formulación de cargos

A pesar de la gravedad del suceso, las autoridades regionales tomaron conocimiento del hecho a través de registros difundidos en redes sociales.

"No tuvimos denuncia alguna de este hecho y solamente tomamos conocimiento por las redes sociales. En este contexto, tomamos contacto con la empresa involucrada en este incidente, donde le requerimos información al respecto y, además, vamos a iniciar los cargos correspondientes frente a este hecho", sostuvo Henry Campos, seremi de Transportes del Biobío.

El evento revivió el recuerdo del siniestro ocurrido el 1 de septiembre de 2023 en el cruce de avenida Daniel Belmar, en San Pedro de la Paz. En aquella ocasión, un tren de la Línea 2 del Biotren colisionó a un taxibús del transporte público del Gran Concepción, dejando un saldo de siete pasajeros fallecidos y múltiples heridos de diversa consideración, en lo que es considerado uno de los peores accidentes en la historia del servicio ferroviario local.