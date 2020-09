Fiscal nacional: Los camioneros no pueden cometer delitos para reclamar por los delitos en su contra

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo entender la "indignación" de los camioneros que están movilizados, pero que ellos no pueden cometer otros delitos "para reclamar porque se cometen delitos en contra de ellos", ante los bloqueos de rutas registrados en los últimos días.

En conversación con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, el jefe del Ministerio Público enfrentó las críticas por parte del gremio tras las investigaciones, bajo la "Ley Antibarricadas", contra los presuntos responsables de cortes de rutas en diferentes puntos del país, en el marco de la movilización convocada por la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC).

"Me parece gravísimo el tipo de delitos que se ha cometido en contra de los camioneros, entiendo la indignación que ellos tienen. Lo que no comparto es que cometan delitos para reclamar porque se cometen delitos en contra de ellos. Eso no corresponde", remarcó.

Abbott sostuvo que "no se combate ni se reclama respecto de delitos que se cometen en contra de alguien cometiendo, a su vez, delitos. Acá cualquier persona que cometa delitos tiene que responder ante la ley; no hay nadie que esté por sobre la ley".

"En consecuencia, es muy legítimo el reclamo que puedan hacer los camioneros, pero no pueden usar la vía de la comisión de ilícitos para canalizar sus reclamos y esto es válido para todo el mundo, es válido también para las legítimas reivindicaciones que pueda tener el pueblo mapuche y que podrán tener los estudiantes, que podrán tener los trabajadores, pero cada quien tiene que cuadrarse dentro del marco de la ley y respetar la ley", aseveró.

"Cuando no se respeta -enfatizó Abbott-, el Ministerio Público tiene que actuar con igualdad frente a todos y eso es lo que estamos haciendo".

Ministerio Público perseguirá a contagiados Covid que vayan a votar en plebiscito

El fiscal nacional también adelantó que perseguirán a las personas contagiadas de Covid-19 que vayan a votar en el plebiscito constitucional del 25 de octubre, asegurando que "el Ministerio Público va a ser inflexible".

Un contagiado, remarcó Abbott, "no puede ir a votar", y que "si va y nosotros tenemos conocimiento de ese hecho, simplemente nosotros seguiremos las acciones penales en su contra (...) están incurriendo en la comisión de un delito y tienen que responder por ello, es así de simple".

"Si estoy contagiado y sé que estoy contagiado tengo una sanción mayor que aquel que incumpla el toque de queda o la cuarentena o la restricción en la movilización que determina la autoridad sanitaria con el objeto de evitar que este virus se propague", cerró.

Abren tres investigaciones en el Biobío

En paralelo, la Fiscalía del Biobío confirmó que la apertura de tres investigaciones en el marco del paro de camioneros por eventuales delitos contra el orden público y faltas a disposiciones sanitarias.

Una indagatoria por provincia: en Concepción, Arauco y Biobío.