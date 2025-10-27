Alertan reaparición de 'El Chavo del 8' en el Metro: Ahora como 'El Chapulín Colorado'

Usuarios del Metro de Santiago alertaron sobre la reaparición del hombre conocido por vestirse como 'El Chavo del 8', pero esta vez disfrazado de 'El Chapulín Colorado'.

Durante los últimos días, varias pasajeras denunciaron acoso por parte del hombre, quien además habría mostrado actitudes violentas con quienes se negaban a darle dinero.

A raíz de ello, el pasado viernes la empresa compartió una fotografía en la que se podía ver al sujeto siendo nuevamente expulsado de una de las estaciones, mientras hacían un llamado a no donar dinero al interior de la red.

El sujeto suele rondar la Línea 4, aunque también ha sido visto en las Líneas 1 y 2. Sin embargo, en esta ocasión el hombre fue captado durante el mediodía nuevamente recorriendo los vagones de la Línea 2 para pedir dinero.

La situación causó molestia y preocupación entre los usuarios del Metro, quienes pidieron a la empresa reforzar la vigilancia.