Tras diversas denuncias: Metro expulsa nuevamente al "Chavo del 8"

Tras diversas denuncias de acoso y comportamientos agresivos por parte de pasajeros, el Metro de Santiago volvió a expulsar al conocido "Chavo del 8", un hombre que desde hace años recorre los vagones disfrazado del popular personaje de Chespirito.

El sujeto suele presentarse principalmente en la Línea 4, entre Tobalaba y Plaza de Puente Alto, donde reproduce con un parlante la canción "Qué bonita vecindad" mientras reparte papeles en los que afirma tener una discapacidad que le impide hablar y solicita dinero a los usuarios.

Sin embargo, su presencia ha generado reiteradas quejas, ya que varias personas lo han acusado de adoptar una actitud hostil cuando no recibe dinero, mientras que algunas mujeres han denunciado situaciones de acoso e incomodidad por sus conductas dentro de los trenes.

Frente a esto, Metro dio a conocer a través de redes sociales que el hombre fue "retirado una vez más por incivilidades", durante la jornada de este viernes. En la publicación, la empresa reafirmó su compromiso con la seguridad y la buena convivencia en la red, e instó a los usuarios a denunciar este tipo de hechos llamando al 1411 o al 1488.

Pese a las reiteradas expulsiones, el "Chavo del Metro" suele reaparecer en distintas estaciones.