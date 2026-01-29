Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro reanudó servicio en estaciones de Línea 1

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ya pasadas las 12:00 horas, Metro informó que el servicio en Línea 1 se restableció.

Metro informó esta jornada que reanudó el servicio en la Línea 1 luego de suspensiones en cuatro estaciones, aunque reporta fallas en tres combinaciones.

Las estaciones que no estuvieron operativas cerca del mediodía fueron Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones. 

Respecto a las combinaciones, se suspendió la que se hace en Los Leones con la Línea 6; mientras que en Tobalaba el nexo con Línea 4 sólo está disponible en dirección Los Dominicos; y, en Baquedano, se puede combinar con Línea 5 solo hacia San Pablo. 

Sin embargo, pasadas las 12:00 horas, Metro informó del restablecimiento del servicio. 

