Metro reanudó servicio en estaciones de Línea 1

Metro informó esta jornada que reanudó el servicio en la Línea 1 luego de suspensiones en cuatro estaciones, aunque reporta fallas en tres combinaciones.

Las estaciones que no estuvieron operativas cerca del mediodía fueron Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.

Respecto a las combinaciones, se suspendió la que se hace en Los Leones con la Línea 6; mientras que en Tobalaba el nexo con Línea 4 sólo está disponible en dirección Los Dominicos; y, en Baquedano, se puede combinar con Línea 5 solo hacia San Pablo.

Sin embargo, pasadas las 12:00 horas, Metro informó del restablecimiento del servicio.