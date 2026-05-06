Futura Línea 8 del Metro logró visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental

La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el estudio de impacto ambiental de la futura Línea 8 del Metro de Santiago, lo que permite la ejecución de las obras, destacó la Delegación presidencial metropolitana.

La Línea 8 conectará las comunas de Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Macul, Ñuñoa y Providencia en 26 minutos, estimando así una reducción significativa en los tiempos de traslado para millones de capitalinos.

"Son seis comunas que se van a ver beneficiadas, (lo que equivale aproximadamente a) dos millones de personas. (Es) una inversión de 1.800 millones de dólares que, además, va a brindar trabajo y, sobre todo, brindará mejor calidad de vida", valoró el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

"Por eso, estamos felices de que se acabe de aprobar el informe medioambiental de la Línea 8, que permitirá que se ejecute el proyecto que unirá Los Leones, desde el Hospital Metropolitano, hasta Puente Alto, donde está el Hospital Josefina Martínez", añadió.

Con el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental -integrada por la Delegación con un gabinete de seremis-, se espera que las obras de construcción inicien el 2027 y la Línea 8 comience a operar el 2032.