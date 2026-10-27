Stephanie Wilhelm, subgerente de Medio Ambiente y Energía de Metro, abordó en Cooperativa las medidas que ha tomado la empresa de transportes para adaptarse al cambio climático y colaborar con el cuidado del entorno.

"El 100% de nuestra energía proviene de fuentes renovables. Somos un medio de transporte 100% eléctrico, pero además proviene de fuentes renovables; por lo tanto, somos un medio de transporte sustentable. Además, somos carbono neutrales", aseveró.

A la vez, "tenemos algunas iniciativas de reducción del consumo energético donde no afectamos a nuestros usuarios, sino que reducimos, por ejemplo, las velocidades en los horarios que no son punta, sin afectar la frecuencia de nuestros trenes. Asimismo, tenemos medidas internas dentro de la empresa: por ejemplo, nosotros en 2025 valorizamos el 79% de nuestros residuos y tenemos metas de aquí al 2030 de poder valorizar sobre el 85%, así como también medidas de compostaje y de reciclaje de colillas", agregó.

Wilhelm precisó que la construcción de la Línea 7, 9 y la extensión de la 6, son proyectos sustentables -al igual que los proyectados como la Línea 8 y Aeropuerto-: "La red de Metro viene a disminuir las emisiones presentes en la ciudad. Particularmente, la Línea 7 proyecta una reducción de más de 32.000 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale como a 55.000 árboles más o menos plantados; la Línea 8, una reducción de 25.000 toneladas; la Línea 9, una reducción de 144.000 toneladas. Esto es, en total, como el efecto de plantar más de 338.000 árboles de una sola vez".

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