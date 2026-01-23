Interrupción de servicio en la Línea 1 del Metro duró casi dos horas

El Metro de Santiago informó, a través de sus redes sociales, la suspensión parcial del servicio en la Línea 1 debido a una emergencia de seguridad vinculada con la presencia de "una persona en las vías".

El anuncio se realizó a las 12:50 y el problema se prolongó por casi dos horas.

Durante la emergencia, el servicio quedó operativo sólo entre los tramos Los Dominicos y Tobalaba, y entre San Pablo y Baquedano.

Las estaciones cerradas fueron Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivía y Los Leones, incluyendo su combinación.

La red de transporte público metropolitano activó buses de apoyo entre las estaciones Baquedano y Tobalaba, y el problema se dio por superado, finalmente, a las 14:44 horas.