La gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro de Santiago, Paulina del Campo, detalló en Cooperativa la programación especial que el servicio alista para niños, niñas y adolescentes, así como sus familias, durante estas vacaciones de invierno.

Según adelantó en Lo que Queda del Día, a partir de este fin de semana, habrá recorridos por los centros de control de la empresa y distintas obras en curso, además de actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026, oportunidades comerciales y descuentos.

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