Metro anunció extensión de servicios por show de Guns N' Roses

Tal como ha ocurrido con otros conciertos o partidos de fútbol de alta convocatoria, Metro de Santiago anunció que habrá una extensión del horario de sus servicios el 14 de octubre, por el show de Guns N' Roses en el Parque Estadio Nacional.

"Extendemos nuestro horario hasta la 01:00 hrs", detalló la empresa pública, que permitirá hasta esa hora el ingreso en las estaciones alrededor del recinto: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

Las salidas habilitadas para los asistentes serán: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones., en la Línea 6; y Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, U. de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura, en la Línea 3; con Ñuñoa como combinación.