Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro anunció normalización del servicio de la Línea 1

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La emergencia se debió a una "persona en la vía".

Metro anunció normalización del servicio de la Línea 1
Siete estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago estuvieron sin servicio durante este jueves por la mañana a causa de una "persona en la vía".

Las siguientes estaciones estuvieron sin servicio: U. de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo.

La emergencia se inició a las 08:38 horas y se dio por normalizado el servicio a las 09:51.

Más temprano una riña en la estación Franklin de la Línea 2 terminó con el apuñalamiento de un pasajero, lo que obligó al cierre temporal.

