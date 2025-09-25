Metro anunció normalización del servicio de la Línea 1

Siete estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago estuvieron sin servicio durante este jueves por la mañana a causa de una "persona en la vía".

Las siguientes estaciones estuvieron sin servicio: U. de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo.

La emergencia se inició a las 08:38 horas y se dio por normalizado el servicio a las 09:51.

09:51hrs.🟢 Se normaliza el servicio de trenes en #L1 https://t.co/cF2eRi0MzO — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025

Más temprano una riña en la estación Franklin de la Línea 2 terminó con el apuñalamiento de un pasajero, lo que obligó al cierre temporal.