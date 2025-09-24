Metro normalizó servicio en Línea 1 tras dos horas de suspensión

A causa de una "persona en la vía", siete estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago estuvieron dos horas sin servicio durante este miércoles.

Las siguientes estaciones estuvieron sin servicio: Santa Lucía, Universidad Católica, Baquedano (combinación suspendida), Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.

Debido a lo anterior, la Línea 1 sólo estuvo disponible entre los tramos San Pablo a Universidad de Chile y de Tobalaba a Los Dominicos.

La emergencia se inició a las 11:20 horas y se dio por normalizado el servicio a las 13:21 horas.

13:21 hrs.

Alternativas de viaje

Debido a la suspensión de las mencionadas estaciones, Metro entregó distintas alternativas de viaje.

Si vas desde Línea 2 hacia Los Dominicos, combina en La Cisterna con Línea 4 A hasta Vicuña Mackenna. Luego, cambia a Línea 4 hasta Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.

Si vas desde San Pablo hacia Los Dominicos, combina en U. de Chile con Línea 3 hasta Plaza Egaña. Luego, cambia a Línea 4 hasta Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.

Si vas desde Línea 3 Los Libertadores hacia Línea 1 Los Dominicos, combina en Plaza Egaña. Luego, cambia en Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.