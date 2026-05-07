Metro reanudó el servicio en Línea 5 tras persona en la vía

Metro normalizó el servicio en Línea 5 luego que esta tarde tuviera que funcionar de manera parcial debido a la presencia de una persona en las vías.

Las estaciones cerradas fueron Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol y Montetabor, por lo que la línea operaba de Las Parcelas a Vicente Valdés.

Ante la situación, el sistema de buses RED reforzó su servicio en el bucle entre Plaza de Maipú y Las Parcelas, con las micros 106, 401, 405, 419, 421, 412c, 431c, 506, 506e, 506v y i09.

Posteriormente, Metro emitió un comunicado en el que precisó que hoy, "a las 18:39 horas aproximadamente, el servicio de Línea 5 se vio afectado debido a la presencia de una persona en la vía, lo que afectó los tiempos habituales de traslado de nuestros pasajeros y pasajeras".

"Dicha información fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno y difundida también por nuestros canales de comunicación, tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, aplicación para teléfonos y comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio", dijo la entidad.

"Reiteramos nuestro compromiso para apoyar a nuestros clientes y a la ciudad en sus desplazamientos y minimizar el impacto, dentro de lo posible, de fallas tanto internas como externas a Metro", cerró la misiva.