[En vivo] José Antonio Kast interviene en el Foro Madrid

El Presidente José Antonio Kast encabeza la clausura del primer día del encuentro regional del Foro de Madrid, cita de la derecha internacional celebrada en la comuna de Las Condes que más temprano contó además con la participación del mandatario argentino, Javier Milei.

Durante su intervención, el Jefe de Estado chileno hizo un repaso del crecimiento de su sector, reivindicó los principios de la denominada Carta de Madrid y valoró el cambio en el mapa político de la región.

"América Latina está viviendo un cambio profundo; nuevos liderazgos que trabajan incansablemente para recuperar la libertad y la prosperidad. En Chile hoy día ya no hablo como un dirigente o un candidato; me presento aquí como Presidente de la República de Chile", destacó frente a los asistentes y delegaciones internacionales.

Foto: YouTube/Fundación Disenso (captura de video)

En su discurso, el Presidente abordó el valor del documento fundacional impulsado en 2020 por la Fundación Disenso y la colectividad española Vox.

"Ese papel que algunos dijeron 'no, es una ilusión, es algo nostálgico', algunos incluso nos trataron de extremistas... ese papel se llamaba la Carta de Madrid, y decía que había más de 700 millones de personas que formamos parte de una comunidad de naciones libres y soberanas con una herencia común y un potencial enorme", señaló.

En la misma línea, Kast enfatizó que "nuestros pueblos no están condenados a ningún determinismo histórico (...) No estamos condenados a la pobreza, para nada. Hemos demostrado que la nación más pobre de un continente fue líder de la región. Fuimos líderes y volveremos a liderar. No estamos condenados al narcotráfico, a la violencia, no estamos condenados al estancamiento económico".

Al recordar su trayectoria y sus campañas electorales previas antes de llegar a La Moneda, aseveró que "cuando las cosas se hacen bien, cuando se habla con la verdad, cuando uno es capaz de mirar a los ojos a una persona y decirle las cosas (...) eso marca una gran diferencia en política (...) Y cuando uno hace las cosas bien, ganar es cosa de tiempo. En mi caso tomó un poquito más, la tercera fue la vencida, pero lo logramos".

Foto: YouTube/Fundación Disenso (captura de video)