Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.5°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro transportó más de 57 millones de personas durante noviembre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Instituto Nacional de Estadísticas también reveló que los pasos por pórticos de autopistas metropolitanas casi suman 140 millones.

Metro transportó más de 57 millones de personas durante noviembre
 ATON archivo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante el mes de noviembre de 2025, Metro de Santiago transportó a 57,7 millones de personas, cifra que significó una variación interanual de 1,3%, de acuerdo con el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El documento también destaca que el "total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional" tuvo una variación interanual de 1,9%, "totalizando 60,6 millones de pasadas".

En tanto, en la Región Metropolitana "el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas registró un alza de 0,8%", respecto de noviembre de 2024 y sumó 139,7 millones de pasadas de vehículos.

El boletín sectorial también muestra la caída en el uso de la telefonía celular para llamadas, porque los minutos usados cayeron 11,3% en 12 meses, "totalizando 2.285,4 millones de minutos".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada