Metro transportó más de 57 millones de personas durante noviembre
El Instituto Nacional de Estadísticas también reveló que los pasos por pórticos de autopistas metropolitanas casi suman 140 millones.
Durante el mes de noviembre de 2025, Metro de Santiago transportó a 57,7 millones de personas, cifra que significó una variación interanual de 1,3%, de acuerdo con el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El documento también destaca que el "total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional" tuvo una variación interanual de 1,9%, "totalizando 60,6 millones de pasadas".
En tanto, en la Región Metropolitana "el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas registró un alza de 0,8%", respecto de noviembre de 2024 y sumó 139,7 millones de pasadas de vehículos.
El boletín sectorial también muestra la caída en el uso de la telefonía celular para llamadas, porque los minutos usados cayeron 11,3% en 12 meses, "totalizando 2.285,4 millones de minutos".