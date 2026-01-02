Metro transportó más de 57 millones de personas durante noviembre

Durante el mes de noviembre de 2025, Metro de Santiago transportó a 57,7 millones de personas, cifra que significó una variación interanual de 1,3%, de acuerdo con el Boletín de Transporte y Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El documento también destaca que el "total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional" tuvo una variación interanual de 1,9%, "totalizando 60,6 millones de pasadas".

En tanto, en la Región Metropolitana "el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas registró un alza de 0,8%", respecto de noviembre de 2024 y sumó 139,7 millones de pasadas de vehículos.

El boletín sectorial también muestra la caída en el uso de la telefonía celular para llamadas, porque los minutos usados cayeron 11,3% en 12 meses, "totalizando 2.285,4 millones de minutos".