Pago Ágil registró 700 mil transacciones en dos semanas de funcionamiento

El Ministerio de Transportes y el Directorio de Transporte Público Metropolitano entregaron un primer balance de Pago Ágil, la nueva alternativa que permite validar el pasaje en Metro y Tren Nos-Estación Central con tarjetas de débito, crédito y prepago Visa y Mastercard.

La iniciativa suma 700 mil transacciones en poco de más de dos semanas, luego de comenzar a operar el pasado 13 de febrero y que por ahora no incluye a los buses RED. De esa forma, ya representa un 7% del total de pagos de tarifa adulto.

"Desde su implementación se han usado más de 20 tipos de tarjetas nacionales y tarjetas de otros 97 países lo que da cuenta de la confianza que brinda nuestro sistema de transportes, tanto a quienes viven en nuestro país como a los visitantes", señaló el ministro Juan Carlos Muñoz.

Tarjetas de Brasil, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, España y Francia figuran como los principales pagos internacionales.

Muñoz añadió que "las más de 700 mil transacciones, que han ido creciendo con el paso de los días, nos generan profunda alegría y refuerzan el que vamos por buen camino. Nuestro objetivo es que a fines de año se pueda implementar en los buses RED, y para eso es esencial continuar monitoreando el funcionamiento de esta nueva forma de pago".

En el balance también se observó un crecimiento de 30% en las transacciones, lo que demuestra una adopción creciente del sistema.

Paola Tapia, directora del Transporte Público Metropolitano, apuntó que "trabajamos seriamente durante tres años para entregar una nueva opción de pago robusta, confiable y moderna, que nos pone a la altura de las grandes capitales del mundo".

"Hoy ya tenemos un promedio de 60 mil transacciones diarias en Metro y Tren Nos mediante tarjetas sin contacto, y confiamos en que esa cifra seguirá creciendo en el corto plazo, facilitando los viajes de millones de personas", cerró.