Pago con tarjetas en Metro supera el millón y medio de transacciones en su primer mes

A un mes del inicio de la marcha blanca del pago sin contacto con tarjetas bancarias y billeteras digitales en el Metro de Santiago y en el servicio Tren Nos–Estación Central, el sistema ya registra más de 1,6 millones de validaciones.

Según informaron desde Metro, entre el 13 de febrero y el 11 de marzo esta modalidad acumuló 1.666.680 transacciones, superando además las 100 mil validaciones diarias, lo que refleja una adopción sostenida por parte de los usuarios del transporte público metropolitano.

Las estaciones donde se registra el mayor uso de esta tecnología son Tobalaba, Los Leones, Universidad de Chile, Manquehue y Estación Central, todas con alto flujo de pasajeros. En cuanto a las líneas, el mayor número de transacciones se concentra en Línea 1, Línea 5 y Línea 2.

Respecto a los medios de pago utilizados en el sistema, la tarjeta bip! concentra el 66 por ciento de las validaciones, seguida por el código QR con un 29 por ciento, mientras que el pago con tarjetas bancarias (EMV) alcanza el 5 por ciento, integrándose gradualmente como una nueva opción para acceder al transporte.

"A un mes de su implementación, el pago con tarjetas ha mostrado resultados muy positivos, sin mayores incidencias y con una adopción que incluso ha superado nuestras expectativas iniciales... Esto confirma que estamos avanzando en una modernización concreta del acceso al transporte público, con una tecnología segura, simple y alineada con las nuevas formas de pago que hoy usan las personas", afirmó Felipe Bravo gerente general de Metro.

"Es importante reforzar que esta modalidad no reemplaza a la tarjeta bip! ni al QR, sino que se suma como una alternativa más de pago para los usuarios. Nuestro objetivo es ampliar las opciones de acceso al sistema, facilitando la experiencia de viaje tanto para quienes usan habitualmente Metro como para quienes lo hacen de manera ocasional", agregó Bravo.

El sistema permite pagar directamente en torniquetes y validadores utilizando tarjetas de débito, crédito o prepago, además de teléfonos celulares u otros dispositivos con billeteras digitales compatibles.

Para utilizarlo no es necesario registrarse previamente y el valor del pasaje se mantiene igual al de los otros medios de pago.

Asimismo, el sistema mantiene la integración tarifaria entre Metro y el Tren Nos–Estación Central, siempre que el usuario realice el viaje utilizando la misma tarjeta o dispositivo.

Desde Metro señalaron que esta alternativa está disponible para tarjetas Visa y Mastercard con tecnología "contactless", y que quienes necesiten realizar consultas sobre los pagos o conocer más detalles pueden hacerlo a través del sitio web de la empresa.