Presidente del Metro: Estaciones y talleres deberían ser considerados infraestructura crítica

El presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, consideró en El Diario de Cooperativa que las estaciones y los talleres deberían ser considerados como infraestructura crítica, a raíz de la discusión del proyecto de ley del Gobierno que busca que las Fuerzas Armadas custodien este tipo de lugares.

De Grange destacó que "en varios países del mundo, las infraestructuras de transporte -como los puertos, los aeropuertos, estaciones de metro, los talleres y varias otras cosas- cumplen un rol crítico y, a mí personalmente, me ha tocado ver a militares en algunas estaciones".

Respecto a qué instituciones deberían custodiar estos espacios, De Grange planteó en Cooperativa que "más allá de personalizar en algún tipo especial de fuerza pública, yo creo que sí es importante que haya resguardo en la infraestructura crítica".

En ese sentido, agregó que deberían ser consideradas bajo ese criterio "las estaciones, los talleres también, las estaciones de intercambio que son muy grandes".

"Dado el daño que recibieron, yo creo que sí debería ser considerada infraestructura crítica", remarcó.

Con la reapertura de otras dos estaciones de Metro este lunes, resurgieron comentarios de pasajeros que señalan que en muchos casos, los daños causados al margen de la protesta no ameritan su cierre, o bien, no hay afectación visible, por lo que el ejecutivo señaló que "hay gente que no conoce lo que ocurre tanto dentro, como en los sistemas".

"Lo que ocurre en Neptuno, que es un buen caso: no tiene daños, pero funciona en par con San Pablo, y San Pablo está destruida, entonces comparten sistema y no puede operar una sin la otra. Otro típico caso es que los sistemas de comunicación entre el tren y la estación fueron vandalizados, quemados, y no se ven, entonces muchos usuarios no ven los daños", remarcó.

El presidente del Metro enfatizó que "los equipos están dejándolo todo. Que la gente tenga la certeza absoluta de que la empresa y los equipos de la empresa están haciendo un esfuerzo extraordinario para habilitar y dejarla (red) operativa lo antes posible".

La reapertura de Baquedano

Sobre la estación Baquedano, que se mantiene inactiva desde el 18 de octubre, De Grange adelantó que "dentro de los planes está abrirla a la brevedad posible".

"Va a tener cierto reforzamiento en los accesos, porque si ustedes ven ahí, vez que tratamos de abrir, limpiar y ordenar, la verdad es que duraba horas", destacó.

Otro cambio que se prevé para la estación es la reubicación de la comisaría, tras denuncias de torturas de parte de Carabineros en su interior, que si bien fueron descartadas por el Ministerio Público en terreno, siguen provocando el rechazo de los manifestantes.

"Probablemente la comisaría va a tener que moverse a otra estación, y es importante reconocer el trabajo que hace Carabineros dentro del Metro de Santiago (...) Para enfrentar el comercio ambulante y muchas otras cosas, tenemos una interacción frecuente con Carabineros, y ahora tenemos que repensar dónde reubicarla", sostuvo.