Este viernes comienza el nuevo sistema de pago en Metro y Tren Nos

Una importante modernización del transporte público entrará en vigencia este viernes 13 de febrero con la implementación de "Pago Ágil". La medida permitirá pagar en Metro de Santiago y Tren Nos con tarjetas de crédito o débito, sin necesidad de usar la tarjeta Bip!.

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó la relevancia de este avance tecnológico para la ciudad, subrayando que la red de buses Red Movilidad también se sumará a esta modalidad en el corto plazo.

"Es una tremenda noticia que desde este viernes 13 de febrero el sistema esté disponible en todas las estaciones de Metro y en el servicio Estación Central-Nos, con integración tarifaria entre ambas redes (..) La incorporación de los buses se proyecta para fin de año, en una implementación progresiva que busca consolidar esta tecnología como una forma atractiva de acceso al transporte público en Santiago."

Menos filas y mayor control del saldo

La recepción de los usuarios ha sido positiva, principalmente por la agilidad en los desplazamientos y la posibilidad de no depender de la carga física en boleterías o tótems. "Va a ser más rápido porque todos andamos con las tarjetas todo el tiempo", destacó un pasajero.

Este nuevo sistema también facilita el manejo de las finanzas personales, considerando que muchas veces no se tiene la noción de cuánta carga tiene la Bip!.

A pesar de la flexibilidad que otorga el uso de tarjetas bancarias, el sistema cuenta con requisitos técnicos específicos para garantizar la integración tarifaria (combinación). Es fundamental que el pasajero utilice la misma tarjeta al realizar un transbordo entre Metro y Tren Nos para que el sistema reconozca la conexión.

Asimismo, esta modalidad aún no incluye algunos beneficios del ecosistema Bip!, como el "Monto Máximo Mensual", que permite viajes gratuitos tras alcanzar un límite de gasto y que por ahora seguirá disponible solo para pagos con tarjeta Bip! física o mediante código QR.