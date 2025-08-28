RED sortea viajes gratis hasta fin de año por Fiestas Patrias: ¿Cómo participar?

La Red Metropolitana de Movilidad (RED) lanzó un concurso por Fiestas Patrias, en el que regalará viajes gratis en el transporte público hasta fin de año.

Se trata de una iniciativa que busca premiar a la mejor paya positiva sobre el sistema RED, que incluya la palabra "pago" y tenga un máximo de 300 caracteres.

En total serán 60 personas las que serán beneficiadas con viajes gratis liberados hasta fin de año en el sistema de transporte público, incluyendo a buses, metro y trenes EFE.

¿Cómo participar en el concurso de payas de RED?

El concurso estará disponible desde el jueves 27 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, y los ganadores se darán a conocer el viernes 12 de septiembre. Para participar, las personas interesadas deberán:

Ingresar a la publicación destacada del Instagram de Red Movilidad.

Escribir una paya positiva sobre Red Movilidad que tenga palabra "pago" y un máximo de 300 caracteres.

Etiquetar a otra persona

Seguir las cuentas de Instagram de los patrocinadores (@red_movilidad, @moviredcl, @mercadopago.cl_, @pagoyacl, @bancoestado, @metromuv).

Cabe destacar que sólo se permitirá una paya por persona, y que no se aceptarán aquellas de carácter ofensivo, que incentiven malas conductas, y/o que sean plagios a otros participantes.