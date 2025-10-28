Senado mantuvo suspensión: no habrá nuevos taxis y colectivos hasta 2030

En condiciones de cumplir su segundo trámite quedó el proyecto que extiende el plazo de suspensión de la inscripción de taxis y colectivos, luego que la Sala del Senado aprobara la iniciativa con 31 votos a favor y 4 abstenciones.

El proyecto, originado en dos mociones de la senadora Alejandra Sepúlveda y el senador Matías Walker (Demócratas) y de los senadores Juan Luis Castro (Partido Socialista), Karim Bianchi (independiente), Alejandro Kusanovic (independiente) y Enrique Van Rysselberghe (Unión Demócrata Independiente), que fueron refundidas y que prorrogan en 10 años la Ley 21.286, promulgada el año 2020, que extendió el congelamiento hasta el 15 de noviembre de 2025.

Según explicó Kusanovic, presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, iniciativa busca prorrogar, por cinco años, la suspensión de inscripciones de taxis y taxis colectivos en el registro nacional de servicios de transporte de pasajeros, con el fin de garantizar la estabilidad del sistema y dar tiempo al Estado para implementar políticas de modernización, equidad territorial y sustentabilidad ambiental.

Hubo coincidencia en la Sala sobre la relevancia que tienen los taxis y los taxis colectivos en el sistema de transporte público, sobre todo en zonas más aisladas y rurales del país y en la necesidad de mantener la estabilidad del sistema evitando los efectos negativos que tendría la apertura indiscriminada del parque.

Se indicó que la idea es dar tiempo al Estado para que pueda diseñar una propuesta integral que permita compatibilizar el ordenamiento del sector con medidas de modernización y sustentabilidad.

No obstante, se planteó que existen inquietudes de algunos representantes de los taxis, respecto a que, por un lado se congela el parque, pero por otro, aun no se publica el reglamento para el transporte de aplicación, lo que los pone en una situación compleja pues por esa vía se abre un parque paralelo.

En tal sentido, el ministro (s) de Transportes, Jorge Daza, indicó que este miércoles 28 de octubre se instalará una mesa de trabajo con los representantes de los gremios de taxis básicos y colectivos, para avanzar en una propuesta consensuada de trabajo.

Con todo, la mayoría de las y los senadores plantearon que este proyecto tiene una línea de continuidad legislativa que ha manifestado eficiencia en el transporte menor.