Sistema Red de transporte público logró la mejor nota de su historia

El sistema Red Movilidad de transporte público en la Región Metropolitana consiguió la mejor nota de su historia por parte de los usuarios: el Estudio de Satisfacción Anual reveló que los pasajeros pusieron al servicio que usan habitualmente una nota de 5,7 (en escala de 1 a 7), 2 décimas superior respecto al 2024 y 4 décimas respecto de la medición del año 2021.

La mejora en la calificación que arrojó el sondeo también se vio reflejada en la nota de todo el sistema, evaluado con un 5,5, también el mejor registro desde que se realiza la medición.

Al respecto, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, destacó que durante la actual administración "hemos potenciado el avance de la electromovilidad y actualmente contamos 3.849 buses eléctricos con cámaras de seguridad, aire acondicionado, wifi, que recorren toda la ciudad, porque uno de nuestros sellos es asegurar la equidad territorial".

"Estos avances han sido bien recibidos por nuestros usuarios y así lo confirma la evaluación que le entregan al sistema, que pasó de un 5,1 a fines de 2021 a un 5,5 en el último estudio. Lo mismo vemos en la evaluación del recorrido, que recibimos con un 5,3 y lo entregamos con un 5,7. Hemos trabajado para mejorar la experiencia de viaje y estos resultados muestran que avanzamos por el camino correcto", añadió Tapia.

Los resultados también revelan la opinión de los usuarios sobre distintas características del sistema en general. Destaca que el 84% de está de acuerdo con la afirmación "Este recorrido me permite llegar donde necesito"; el 83% coincide con "Los paraderos están bien ubicados"; y el 78% lo hace con "No tengo que hacer muchos transbordos".

Otro de los aspectos que tuvo una alta valoración fue el ítem "modernidad", y que da cuenta del proceso de renovación de flota que han presentado los buses del sistema Red: el 83% de los encuestados valoran este atributo, que contempla el reconocimiento a un "sistema moderno y capaz de seguir mejorando".

El estudio se realizó entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre, encuestando en paraderos a 8.250 personas.