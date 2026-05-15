Teleférico de Santiago fue reconocido por tercer año entre las atracciones favoritas del mundo

El Teleférico de Santiago recibió por tercer año consecutivo el premio Travelers' Choice Best of the Best 2025 de Tripadvisor, reconocimiento que destaca a las experiencias turísticas mejor evaluadas por viajeros en distintos lugares del mundo.

El atractivo, administrado por Turistik y ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, volvió a posicionarse entre los panoramas favoritos de los usuarios de la plataforma de viajes.

La distinción considera las opiniones y calificaciones que dejan los visitantes durante los últimos doce meses, además de la calidad del servicio y la cantidad de reseñas publicadas.

Uno de los aspectos más valorados por los turistas son las vistas panorámicas de Santiago, la Cordillera de los Andes y el cerro San Cristóbal, recorrido que se ha transformado en uno de los paseos más reconocidos de la capital.

El gerente general de Turistik, Ricardo Suárez, destacó que el premio nace directamente de la experiencia de quienes visitan el lugar y aseguró que mantenerse durante tres años seguidos entre las atracciones favoritas del mundo refleja el trabajo realizado detrás del servicio.

"Es una enorme satisfacción recibir nuevamente este reconocimiento internacional, especialmente porque proviene directamente de la experiencia y valoración de las personas que nos visitan", dijo.

El teleférico además se ha consolidado como uno de los panoramas más visitados de Santiago, tanto por turistas nacionales como extranjeros, especialmente para quienes buscan recorridos al aire libre y vistas de la ciudad desde altura.