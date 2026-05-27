"Recapacite": Puente Alto cuestiona plan de transporte de De Grange

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, puso en duda la versión oficial sobre la frecuencia del transporte público en la ciudad de Santiago, que -dice el Gobierno- se mantiene sin cambios, pese a que los usuarios siguen reportando más tiempos de espera y vehículos cada vez más llenos, tal como Metro, que ha visto un aumento de pasajeros desde marzo.

"Salimos a recorrer las calles de Puente Alto, estuvimos conversando con nuestros vecinos, vimos los puntos de parada, estaban bastante atochados. Esto la verdad es que ha tenido bastantes problemas en la calidad de vida de nuestros vecinos. Ustedes saben, somos una comuna dormitorio, nos demoramos entre una a dos horas en regresar a nuestros hogares muchas veces, y que hoy día exista un retraso hasta de 40 minutos, la verdad es que ha perjudicado mucho en la calidad de tiempo familiar", lanzó el jefe comunal.

En un video publicado en sus redes sociales, Toledo detalló que la municipalidad ofició al Ministerio de Transportes "detallando todos los puntos" con problemas y además hubo una reunión con el titular del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), quien "nos comentó que no había ninguna baja de frecuencia por parte del ministerio, pero que sí había empresas que estaban incumpliendo con el servicio".

Minuta de reducción y llamado a recapacitar

El alcalde Toledo, sin embargo, apuntó que "después de esa reunión nos encontramos con esta minuta interna del Ministerio de Transportes, que es un plan de optimización de la oferta, el cual sí propone medidas para reducir el transporte público que hoy día toman los vecinos y vecinas de Puente Alto, y en general en la Región Metropolitana".

"Como primer punto se propone reemplazar los vehículos articulados (por unos) de menor capacidad tanto en las noches, los sábados, los domingos, festivos y potencialmente en los horarios valle. ¿Qué significa esto? Que quieren retirar y reemplazar de a poco, ¿cierto?, estos buses articulados. Ahí va la pregunta, ¿qué va a pasar con la 210?", explicó sobre el documento del ministerio que dirige Louis de Grange, otrora presidente de Metro durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Para Toledo, la reducción de frecuencias en sábados y domingos también plantea una interrogante: "¿Nosotros solo ocupamos el transporte público para trabajar? ¿Qué pasa cuando vamos a visitar a nuestros familiares, cuando queremos ir a acceder a la cultura, al deporte? (...) el transporte público que hoy día ocupan los vecinos y las vecinas de Puente Alto es un transporte que se ocupa para la vida cotidiana, no solamente para el trabajo".

"Hacemos un llamado al Ministerio de Transportes y también, cierto, a este gobierno a que recapacite en este plan de minuta interna, que nos respondan el oficio que enviamos para tener la certeza y las garantías de que la poca frecuencia en la locomoción colectiva que existe en Puente Alto se debe al incumplimiento de una empresa y no a esta minuta interna del Ministerio de Transportes".