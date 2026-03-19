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Camión quedó atrapado en un socavón en Renca
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
El hecho suspendió el tránsito en Avenida Ventisquero con José Miguel Infante.
El hecho suspendió el tránsito en Avenida Ventisquero con José Miguel Infante.
Un accidente de tránsito se registró en la comuna de Renca, donde un camión cayó a un socavón en plena calle.
De acuerdo a información preliminar, el vehículo quedó atrapado en Avenida Ventisquero hacia el Sur con José Miguel Infante. La situación afecta a la frecuencia de buses de transporte público y el tránsito se encuentra suspendido.