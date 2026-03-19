Camión quedó atrapado en un socavón en Renca

Un accidente de tránsito se registró en la comuna de Renca, donde un camión cayó a un socavón en plena calle.

De acuerdo a información preliminar, el vehículo quedó atrapado en Avenida Ventisquero hacia el Sur con José Miguel Infante. La situación afecta a la frecuencia de buses de transporte público y el tránsito se encuentra suspendido.