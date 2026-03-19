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Tópicos: País | Transportes | Tránsito

Camión quedó atrapado en un socavón en Renca

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El hecho suspendió el tránsito en Avenida Ventisquero con José Miguel Infante.

Camión quedó atrapado en un socavón en Renca
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Un accidente de tránsito se registró en la comuna de Renca, donde un camión cayó a un socavón en plena calle. 

De acuerdo a información preliminar, el vehículo quedó atrapado en Avenida Ventisquero hacia el Sur con José Miguel Infante. La situación afecta a la frecuencia de buses de transporte público y el tránsito se encuentra suspendido. 

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