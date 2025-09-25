Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Tránsito

Entre jueves y domingo: cortes y desvíos en Recoleta por Mil Guitarras para Víctor Jara 2025

Autor: Cooperativa.cl

Afectarán a las calles Santos Dumont, Avenida La Paz, Unión y Montserrat.

Entre jueves y domingo: cortes y desvíos en Recoleta por Mil Guitarras para Víctor Jara 2025
La Municipalidad de Recoleta informó que, debido al evento Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara 2025, se aplicarán cortes y desvíos de tránsito en el perímetro de Plaza La Paz, en Avenida La Paz.

Las interrupciones afectarán las calles Santos Dumont, Avenida La Paz, Unión y Montserrat.

Los cortes comenzarán el jueves 25 de septiembre a las 22:00 horas y se extenderán hasta el domingo 28 de septiembre a las 16:00 horas. La medida busca habilitar el espacio para el montaje, desarrollo y posterior retiro de la infraestructura utilizada en el evento.

Las autoridades municipales señalaron que el plan de tránsito se coordinó con Carabineros, el transporte público, la Gobernación y hospitales del sector, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios y el acceso a recintos asistenciales durante el período de restricción.

