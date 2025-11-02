Fin de semana largo: Aumentó a 22 personas las fallecidas por accidentes de tránsito

Carabineros entregó un nuevo balance de tránsito en relación al fin de semana largo, donde se reportó un aumento a 22 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, junto a 262 lesionados y 166 conductores detenidos.

Durante el periodo del jueves 30 de octubre y sábado 1 de noviembre, personal policial fiscalizó a 45.718 vehículos en todo el país. Estos controles resultaron en 166 detenciones y 421 infracciones de tránsito.

El teniente coronel Rodrigo Pérez, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, señaló que 83 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad. De estas, 37 estaban bajo efectos del alcohol y 46 bajo otras sustancias, precisó.

Respecto a las víctimas fatales, el oficial explicó que "siete de ellas corresponden a peatones. Lo que condice con una de las tres principales causas de siniestros viales con resultado de fallecidos durante el presente año: el peatón que cruza por lugares no habilitados o lo hace de manera desatenta".

De todas formas, el carabinero destacó una disminución de accidentes en relación con el mismo periodo de 2023.

"Hay un total sobre los 400 (siniestros) que se han registrado, lo que se estima en un 39% menos de accidentes ocurridos en el mismo periodo del año 2023, con los resultados de lesionados que también tiene una disminución en cada categoría, ya sean lesiones gravísimas, graves o leves", indicó.

Flujo en las carreteras

En cuanto al flujo en las carreteras, el ingreso a la Región Metropolitana presenta tiempos estimados de entre 25 minutos y hasta tres horas, en las distintas carreteras.

En concreto, en la Ruta 78, desde San Antonio se reporta un tránsito lento en la salida de Vespucio con dirección a Santiago. El tiempo estimado desde San Antonio a Melipilla es de una hora; de Melipilla a Talagante, 45 minutos; de Talagante a Vespucio, 50 minutos; y de Vespucio a Ruta 5, 25 minutos.

Sin embargo, desde San Antonio por la Ruta 5 se estima un viaje de hasta tres horas.

En tanto, en la Región de La Araucanía, en la Ruta 5 Sur a la altura de Freire, se registran manifestaciones en la carretera, por lo que el tránsito se encuentra suspendido.