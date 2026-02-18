Chile superó los seis millones de turistas extranjeros en 2025: mejor registro en ocho años

Chile recibió 6.004.567 turistas extranjeros en 2025 y alcanzó su mejor cifra de los últimos ocho años con Argentina y Brasil como los principales países de origen de visitantes según informó el Gobierno.

De esta forma, Argentina volvió a liderar las llegadas al país, con 2,8 millones de personas, lo que representa un aumento del 36,8 por ciento respecto de 2024.

Brasil se mantuvo en el segundo lugar con 681.649 visitantes, aunque registró una caída del 13,4 por ciento en comparación con el año anterior.

"Si consideramos nuestra población -20 millones de habitantes-, la magnitud de los visitantes que recibe Chile es altamente significativa en términos relativos dentro de la región", señaló la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo.

El total de 2025 implica un alza del 14,6% frente a 2024 y marca el cuarto año consecutivo de crecimiento en la llegada de turistas internacionales.

"Superar los seis millones de visitantes extranjeros es una señal clara de consolidación del posicionamiento internacional de Chile", agregó la autoridad de la Subsecretaría de Turismo.

El récord lo mantiene el año 2017, cuando el país recibió cerca de 6,5 millones de turistas internacionales.

La autoridad también destacó la relación entre población y número de viajeros internacionales, subrayando que refleja una industria sólida, competitiva y con una oferta diversa y sustentable a lo largo del territorio.

Fuera del continente americano, España fue el principal mercado emisor hacia Chile, con más de 80 mil personas que visitaron el país durante el último año.